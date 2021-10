Speranza: “Contagi crescono, acceleriamo con terza dose e manteniamo il Green pass”



Il ministro della Salute Speranza ha detto che il green pass rimarrà nei prossimi messi, così come le mascherine al chiuso. Con i contagi in aumento e il rischio quarta ondata non è possibile abbandonare queste misure anti Covid. Lo Stato d’emergenza poi potrebbe essere prolungato: “Come governo ci baseremo sull’evidenza scientifica”.

Continua a leggere



Il ministro della Salute Speranza ha detto che il green pass rimarrà nei prossimi messi, così come le mascherine al chiuso. Con i contagi in aumento e il rischio quarta ondata non è possibile abbandonare queste misure anti Covid. Lo Stato d’emergenza poi potrebbe essere prolungato: “Come governo ci baseremo sull’evidenza scientifica”.

Continua a leggere

Continua a leggere