Stanotte si passa dall’ora legale a quella solare: quando scatta il cambio e come spostare le lancette



Stanotte, domenica 31 ottobre, si spostano le lancette indietro di un’ora dalle 3.00 alle 2.00 e si dorme un’ora in più. Torna così l’ora solare, il che significa che ci sarà un’ora di buio in più tutti i giorni anche se ci sarà più luce alla mattina. Si tratta di un cambio d’ora non senza conseguenze per la salute di chi potrebbe accusare effetti collaterali come stanchezza e irritabilità. Occhio anche ai consumi: l’ora solare potrebbe avere degli effetti sull’utilizzo di energia e di conseguenza sulle tasche delle famiglie.

Continua a leggere



Stanotte, domenica 31 ottobre, si spostano le lancette indietro di un’ora dalle 3.00 alle 2.00 e si dorme un’ora in più. Torna così l’ora solare, il che significa che ci sarà un’ora di buio in più tutti i giorni anche se ci sarà più luce alla mattina. Si tratta di un cambio d’ora non senza conseguenze per la salute di chi potrebbe accusare effetti collaterali come stanchezza e irritabilità. Occhio anche ai consumi: l’ora solare potrebbe avere degli effetti sull’utilizzo di energia e di conseguenza sulle tasche delle famiglie.

Continua a leggere

Continua a leggere