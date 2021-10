Telefona alla mamma durante la scalata, poi sparisce nel nulla: alpinista trovato morto sul Monviso



La terribile scoperta del corpo senza vita del 34enne operaio è avvenuta nelle prime ore di oggi, lunedì 11 ottobre, quando l’elicottero del Servizio di emergenza chiamato a intervenire in zona ha scorto dall’alto quella che appariva la sagoma di un uomo disteso. L’ultimo contatto è stato con la madre alla quale ha spiegato che era in fase di ritorno ma che avrebbe trascorso la notte in un bivacco in quota.

Continua a leggere



La terribile scoperta del corpo senza vita del 34enne operaio è avvenuta nelle prime ore di oggi, lunedì 11 ottobre, quando l’elicottero del Servizio di emergenza chiamato a intervenire in zona ha scorto dall’alto quella che appariva la sagoma di un uomo disteso. L’ultimo contatto è stato con la madre alla quale ha spiegato che era in fase di ritorno ma che avrebbe trascorso la notte in un bivacco in quota.

Continua a leggere

Continua a leggere