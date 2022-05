Addio alla tv antimafia Telejato. Pino Maniaci: “Dopo la mia vicenda giudiziaria non abbiamo più fondi”



Nella giornata di ieri, giovedì 5 maggio, Telejato ha dovuto spegnere i suoi impianti. La tv siciliana anti-mafia non è rientrata nella graduatoria per le emittenti locali che potranno trasmettere con il digitale terrestre di seconda generazione. “Nel 2016 l’Associazione Marconi non ha più potuto incassare i fondi, non possiamo permetterci il passaggio” ha spiegato Pino Maniaci in un’intervista esclusiva a Fanpage.it.

