Brindisi, maxi rissa al ristorante fra gli invitati a una comunione e a una cresima: tre arresti



Durante il pranzo in una sala ricevimenti a San Vito dei Normanni una ventina di persone ha cominciato a insultarsi per poi passare alle mani, lanciando anche piatti e posate: 3 fermati per rissa aggravata, lesioni colpose e resistenza a pubblico ufficiale.

Continua a leggere



Durante il pranzo in una sala ricevimenti a San Vito dei Normanni una ventina di persone ha cominciato a insultarsi per poi passare alle mani, lanciando anche piatti e posate: 3 fermati per rissa aggravata, lesioni colpose e resistenza a pubblico ufficiale.

Continua a leggere

Continua a leggere