Cosa sappiamo finora sul vaiolo delle scimmie: contagi in Italia e nel mondo, decessi e sintomi



Aggiornamenti sul vaiolo delle scimmie in Italia e nel mondo: sale il numero dei casi, ma secondo l’Ecdc “non ci sono stati morti. La presentazione clinica è generalmente descritta come lieve”. Il paese Ue con più contagi è la Spagna, da noi solo in Lombardia sono arrivati a 5.

