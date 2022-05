L’ondata di caldo estremo in India e la profezia di una rivoluzione per la giustizia climatica



Il Ministero del Futuro è un libro di fantascienza che preconizza una rivoluzione globale per la giustizia climatica che parte dal Sud del mondo, dopo un’ondata di calore che provoca milioni di morti in India. Temperature che secondo gli scienziati saranno raggiunte nel giro di pochi anni, e che sono poco al di sotto della straordinaria ondata di calore che stiamo vedendo in questi giorni in India e Pakistan con temperature fino ai 50°.

