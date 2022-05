Morto per crisi respiratoria positivo al Covid: “Francesco visitato 2 volte in ospedale 2 giorni prima”



Secondo quanto reso noto dall’ospedale di Chioggia, Francesco Pascetta, il bimbo di 6 anni di Conche di Codevigo, in Veneto, morto in seguito ad una crisi respiratoria il 30 aprile, era stato visitato nella struttura due volte poco prima del decesso. Attesa per i risultati dell’autopsia.

