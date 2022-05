Pregliasco spiega il motivo delle reinfezioni Covid: “Colpa di Omicron 4 e 5, virus con noi per anni”



Fabrizio Pregliasco spiega a Fanpage.it perché c’è stato nelle ultime settimane un boom di reinfezioni Covid: “Situazione dovuta alla circolazione di Omicron 4 e 5, che in qualche modo schivano la capacità di protezione non solo della vaccinazione ma anche della guarigione dalle precedenti varianti. Ciò conferma che il virus resterà con noi per anni”.

Continua a leggere



Fabrizio Pregliasco spiega a Fanpage.it perché c’è stato nelle ultime settimane un boom di reinfezioni Covid: “Situazione dovuta alla circolazione di Omicron 4 e 5, che in qualche modo schivano la capacità di protezione non solo della vaccinazione ma anche della guarigione dalle precedenti varianti. Ciò conferma che il virus resterà con noi per anni”.

Continua a leggere

Continua a leggere