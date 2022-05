Protesta all’Eurovision, ambientalisti bloccano le auto: la polizia li porta via con la forza



Torino, è la serata finale dell’Eurovision e un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion blocca l’incrocio tra corso Sebastopoli e Corso IV Novembre. L’obiettivo è sensibilizzare gli artisti intervenuti per il concorso musicale ad alzare la voce e usare la loro popolarità per dichiarare lo stato di emergenza climatica. Dopo alcune ore di blocco stradale gli attivisti cercano di farsi strada verso il Pala Isozaki, dove si sta svolgendo la finale del festival, ma vengono bloccati e identificati dagli agenti di polizia, fermati per circa mezz’ora e successivamente rilasciati. Sequestrati tutti gli striscioni.

