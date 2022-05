Scomparso da mesi, viene trovato morto in un pozzo: fermati la moglie, la figlia e il genero



Tre persone fermate in relazione alla scomparsa e alla morte di Giuseppe Pedrazzini, 77enne il cui cadavere è stato recuperato nella notte in un pozzo vicino alla casa dove il pensionato viveva a Toano, in provincia di Reggio Emilia.

Continua a leggere



Tre persone fermate in relazione alla scomparsa e alla morte di Giuseppe Pedrazzini, 77enne il cui cadavere è stato recuperato nella notte in un pozzo vicino alla casa dove il pensionato viveva a Toano, in provincia di Reggio Emilia.

Continua a leggere

Continua a leggere