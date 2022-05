Torino, maestre in chat paragonano alunno disabile alla gastrite: “Quest’anno ha nome e cognome”



Hanno paragonato un alunno disabile alla gastrite le maestre di Torino denunciata dalla madre del bambino di 8 anni che ha chiesto aiuto all’associazione “La Battaglia di Andrea”. Il bambino, affetto da diversi deficit, sarebbe stato umiliato dalle insegnanti non solo in chat ma anche in classe.

