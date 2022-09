Incidente a Saponara, scooter contro auto. Angelo muore a 22 anni: “Siamo sconvolti”



Incidente mortale a Saponara: Angelo Cannuni, 22 anni, è morto dopo che lo scooter che guidava si è scontrato contro un’auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Sgomento sui social: “Non doveva finire così”.

