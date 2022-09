Sciopero aerei 1 ottobre 2022: i voli garantiti Ryanair, Easyjet, Volotea e Vueling



Nuovo sciopero del trasporto aereo previsto per la giornata di mercoledì 1 ottobre, proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti. Orari, motivazioni, fasce garantite e istruzioni per chiedere il rimborso per voli cancellati.

Continua a leggere



Nuovo sciopero del trasporto aereo previsto per la giornata di mercoledì 1 ottobre, proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti. Orari, motivazioni, fasce garantite e istruzioni per chiedere il rimborso per voli cancellati.

Continua a leggere

Continua a leggere