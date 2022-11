Maltempo, allerta meteo domani mercoledì 23 novembre: tutte le regioni a rischio



La Protezione civile ha valutato una allerta gialla in dieci regioni domani 23 novembre a causa delle forti precipitazioni in atto e dei fenomeni meteorologici attesi per le prossime ore.

Continua a leggere



La Protezione civile ha valutato una allerta gialla in dieci regioni domani 23 novembre a causa delle forti precipitazioni in atto e dei fenomeni meteorologici attesi per le prossime ore.

Continua a leggere

Continua a leggere