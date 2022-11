Taglio del cuneo fiscale, chi perde e chi ci guadagna nel 2023 con la possibile riforma



Nella legge di bilancio dovrebbe essere confermato il taglio del cuneo fiscale al 2% per chi prende meno di 35mila euro all’anno, con un nuovo taglio al 3% per i redditi sotto i 20mila euro. Non è ancora chiaro come sarà diviso il taglio tra imprese e lavoratori.

