Al via le iscrizioni online per l’anno scolastico 2023/2024: “Ma 1 studente su 4 è ancora indeciso”



Dal 9 al 30 gennaio 2023 sarà possibile per le famiglie italiane presentare domanda di iscrizione per i propri figli all’anno scolastico 2023/2024: l’operazione sarà interamente online, ad eccezione che per le scuole dell’infanzia: ecco come funziona.

Continua a leggere



Dal 9 al 30 gennaio 2023 sarà possibile per le famiglie italiane presentare domanda di iscrizione per i propri figli all’anno scolastico 2023/2024: l’operazione sarà interamente online, ad eccezione che per le scuole dell’infanzia: ecco come funziona.

Continua a leggere

Continua a leggere