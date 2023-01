Alice Neri, il 29enne sospettato dell’omicidio arriverà domani in Italia: attesa per l’interrogatorio



Mohamed Gaaloul, il 29enne indagato per la morte di Alice Neri e arrestato in Francia nelle scorse settimane, arriverà mercoledì mattina in Italia: verrà trasferito nel carcere di Modena dove entro la settimana verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia.

