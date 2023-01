Alice Neri, Mohamed Gaaloul è rientrato in Italia per l’interrogatorio: “Racconterà la sua versione”



È arrivato in Italia Mohamed Gaaloul, il 29enne indagato per l’omicidio di Alice Neri trovata morta in un’auto carbonizzata nelle campagne di Concordia. L’uomo, secondo quanto ribadito anche dal suo avvocato, avrebbe intenzione di fornire la sua versione dei fatti durante l’interrogatorio.

Continua a leggere



È arrivato in Italia Mohamed Gaaloul, il 29enne indagato per l’omicidio di Alice Neri trovata morta in un’auto carbonizzata nelle campagne di Concordia. L’uomo, secondo quanto ribadito anche dal suo avvocato, avrebbe intenzione di fornire la sua versione dei fatti durante l’interrogatorio.

Continua a leggere

Continua a leggere