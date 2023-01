Alice Neri, Mohamed Gaaloul si difende: “Non sono fuggito, ero in Francia per lavorare”



Si è svolto ieri l’interrogatorio davanti al Gip di Mohamed Gaaloul, al momento il principale sospettato per la morte di Alice Neri. Il 29enne si è difeso: “Non sono fuggito, ero in Francia per lavorare come imbianchino”.

Continua a leggere



Si è svolto ieri l’interrogatorio davanti al Gip di Mohamed Gaaloul, al momento il principale sospettato per la morte di Alice Neri. Il 29enne si è difeso: “Non sono fuggito, ero in Francia per lavorare come imbianchino”.

Continua a leggere

Continua a leggere