Allarme Covid dalla Cina per le nuove varianti: “Ma in Italia i numeri su vaccini fanno ben sperare”



Continua a preoccupare l’ondata di nuovi casi Covid in Cina soprattutto per l’eventuale sviluppo di nuove varianti più letali. Ma gli esperti rassicurano: “Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo. Ma non dobbiamo sederci sugli allori. Non si vive di rendita e la campagna deve essere proseguita”.

Continua a leggere



Continua a preoccupare l’ondata di nuovi casi Covid in Cina soprattutto per l’eventuale sviluppo di nuove varianti più letali. Ma gli esperti rassicurano: “Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo. Ma non dobbiamo sederci sugli allori. Non si vive di rendita e la campagna deve essere proseguita”.

Continua a leggere

Continua a leggere