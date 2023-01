Alunna in ipotermia, la mamma: “Mia figlia batteva i denti e tremava. Nessuno ha chiamato i soccorsi”



La madre della bambina ricoverata a Palermo per il troppo freddo patito a scuola spiega di aver trovato la figlia tremante e che nessuno aveva allertato il 118: “Ha una virosi respiratoria – le sue parole – ora sta meglio, ma se i compagni non avessero lanciato l’allarme non so cosa sarebbe successo”.

