Andreoni: “Nessuna nuova variante Covid dalla Cina in Italia, tenere alta la copertura vaccinale”



L’intervista di Fanpage.it a Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali: “In Italia pericolo basso dell’impatto dell’ondata Covid in corso in Cina. Nessuna nuova variante è stata registrata ma dobbiamo stare attenti a non commettere gli errori del passato”.

