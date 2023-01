Antonella, Leonardo, Leo: chi erano le giovanissime vittime dell’incidente stradale a Massafra



Il dramma sulla via per Martina Franca. Leonardo aveva 19 anni, sua sorella Antonella, 13 anni, e Leo Conte, che era alla guida dell’auto schiantatosi contro un muretto, 20. I genitori dei due fratelli morti arrivati per primi dopo lo schianto.

