Arresto Messina Denaro, il fratello di Peppino Impastato: “La mafia è ancora nel cuore dello Stato”



Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978: “Emozione per l’arresto di Matteo Messina Denaro, ma l’antimafia è in crisi e Cosa Nostra è ancora nel cuore dello Stato. Non basta parlare di legalità, bisogna parlare di giustizia sociale”.

