Auto contro un albero prima di festeggiare il Capodanno, Valentina muore a 25 anni: donati gli organi



La Fiat Punto condotta dalla sua amica, ventitreenne di Verona, è uscita di strada e si è fermata contro ad un albero in località Breonio di Fumane. Per Valentina non c’è stato nulla da fare.

