Automobile finisce in un canale, morti sul colpo tre ragazzi di vent’anni



Un’auto con quattro ragazzi di vent’anni a bordo è finita in un torrente in Provincia di Verona: in tre sono morti sul colpo, un quarto è stato stabilizzato dai soccorritori e trasferito in ospedale.

Continua a leggere



Un’auto con quattro ragazzi di vent’anni a bordo è finita in un torrente in Provincia di Verona: in tre sono morti sul colpo, un quarto è stato stabilizzato dai soccorritori e trasferito in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere