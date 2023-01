Bari, liti con i condomini per i gatti, donna arrestata: finisce in carcere a 76 anni



Lina è stata denunciata per le liti con i condomini a causa dei gatti. Disposta la misura dei domiciliari, dopo un controllo è risultata assente ed è stata tradotta in carcere: per la sua scarcerazione c’è stata anche una manifestazione davanti al tribunale di Poggiofranco.

