Beve spritz mentre lavora: l’azienda lo licenzia. Giudice annulla tutto: “Non era ubriaco”



Il caso di un motoscafista di un’azienda di servizio di trasporto di persone di Fusina (Venezia). Ha ottenuto sei mesi di arretrati, ma non il reintegro perché in ogni caso l’assunzione di alcolici è vietata per il personale di pilotaggio.

