Bimbo in fin di vita a Ventimiglia, la Procura: “Lesioni non riconducibili a maltrattamenti”



La Procura di Imperia ha specificato che le lesioni sul corpo del piccolo Ryan, trovato in fin di vita a Ventimiglia, non sarebbero riconducibili a maltrattamento o percosse. “Non si escludono – si legge in una nota – eventi antecedenti ai fatti del 19 dicembre”

