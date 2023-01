Chi è Lorenza Guttadauro, la nipote di Messina Denaro nominata avvocato del boss



Lorenza Guttadauro è figlia della sorella del capo di Cosa Nostra: “Sono sorpresa, non me l’aspettavo” ha detto a proposito della nomina. Tra due giorni il primo processo con Messina Denaro imputato: un’udienza per le stragi mafiose di Capaci e Via D’Amelio.

Continua a leggere



Lorenza Guttadauro è figlia della sorella del capo di Cosa Nostra: “Sono sorpresa, non me l’aspettavo” ha detto a proposito della nomina. Tra due giorni il primo processo con Messina Denaro imputato: un’udienza per le stragi mafiose di Capaci e Via D’Amelio.

Continua a leggere

Continua a leggere