Chi sono e cosa vogliono gli attivisti di Ultima Generazione: “Mettiamo in conto il carcere”



Le voci, le paure, i dubbi e le idee degli attivisti di Ultima Generazione prima e dopo le azioni di disobbedienza civile e di protesta non violenta in diverse città italiane. “Il cambiamento climatico non si ferma e non ci fermeremo neanche noi. Il carcere? Lo mettiamo in conto”.

Continua a leggere



Le voci, le paure, i dubbi e le idee degli attivisti di Ultima Generazione prima e dopo le azioni di disobbedienza civile e di protesta non violenta in diverse città italiane. “Il cambiamento climatico non si ferma e non ci fermeremo neanche noi. Il carcere? Lo mettiamo in conto”.

Continua a leggere

Continua a leggere