Cliente muore dopo aver bevuto detersivo al posto dell’acqua: a processo per omicidio il barista



Morto, dopo otto mesi di agonia, per aver bevuto del solvente al posto dell’acqua. Per questo il barista che lo servì nell’aprile 2018 ad Agrigento sarà processato per omicidio colposo.

