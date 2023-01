Covid, da oggi chi viaggia in Cina non dovrà più restare in quarantena per cinque giorni



La Cina revoca l’obbligo di quarantena per chi arriva nel Paese dall’estero: è la prima volta dall’inizio della pandemia, quasi tre anni fa. Continua così lo smantellamento della politica zero-Covid. Saranno anche liberate tutte le persone arrestate per aver violato le restrizioni.

