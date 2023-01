Covid, monitoraggio Iss: in calo incidenza e ricoveri, in aumento a 0,91 l’indice Rt



Nessuna Regione a rischio alto per l’evolversi dei casi di Covid, mentre si registra un calo del tasso di occupazione in terapia intensiva e area medica. In aumento l’indice Rt anche se resta sotto la soglia epidemica. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss.

Continua a leggere



Nessuna Regione a rischio alto per l’evolversi dei casi di Covid, mentre si registra un calo del tasso di occupazione in terapia intensiva e area medica. In aumento l’indice Rt anche se resta sotto la soglia epidemica. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss.

Continua a leggere

Continua a leggere