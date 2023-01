Dal bunker di Messina Denaro portati via tre scatoloni di documenti: scoperte anche pietre preziose



Gli inquirenti hanno portato via dal secondo covo di Matteo Messina Denaro, il bunker nell’appartamento in via Maggiore Toselli a Campobello di Mazara, tre scatoloni pieni di documenti. Trovate anche pietre preziose e gioielli.

Continua a leggere



Gli inquirenti hanno portato via dal secondo covo di Matteo Messina Denaro, il bunker nell’appartamento in via Maggiore Toselli a Campobello di Mazara, tre scatoloni pieni di documenti. Trovate anche pietre preziose e gioielli.

Continua a leggere

Continua a leggere