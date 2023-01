Davide morto durante battuta di caccia. Arrestato il suo ‘secondo papà’: “Pensavo fosse cinghiale”



Piero F., 57 anni, è in carcere e deve rispondere di omicidio volontario: avrebbe dato luogo a un depistaggio, in modo da non apparire responsabile, ritardando i soccorsi del 24enne, amico di famiglia.

