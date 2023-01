Dove si curerà il boss Matteo Messina Denaro dopo l’arresto



Il boss di Cosa Nostra continuerà ad essere sottoposto a terapia in una “struttura sanitaria adeguata”. Secondo le forze dell’ordine, le sue condizioni di salute non sono incompatibili con il carcere. “Sarà comunque curato come tutti i cittadini”

