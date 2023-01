Fanno ubriacare una ragazza e la violentano in gruppo, 5 calciatori condannati a sei anni di carcere



Cinque ex calciatori della Virtus Verona, e cioè Stefano Casarotto, Gianni Manfrin, Edoardo Merci, Santiago Visentin e Daniel Onescu, sono stati condannati a 6 anni di carcere ciascuno per aver violentato una studentessa di 20 anni dopo averla fatta ubriacare. Già annunciato il ricorso in appello.

