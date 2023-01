Gelo sull’Italia: notte da incubo in Molise, persone intrappolate nella neve, salvato neonato



Temperature rigide ovunque. Neve sull’appennino umbro-marchigiano, in Calabria e in Sardegna. La situazione peggiore in Molise dove centinaia di automobilisti rimasti bloccati a causa del maltempo e della neve sulla strada tra Isernia e Campobasso all’altezza di Castelpetroso.

