Guardrail trafigge l’auto da parte a parte ma l’automobilista si salva senza ferite gravi



Fortunatamente il conducente, il 35 anni E. M., è stato solo sfiorato dalla barra metallica e quindi non ha riportato ferite gravi. È stato trasportato in codice giallo con un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lecce per gli accertamenti del caso.

Continua a leggere



Fortunatamente il conducente, il 35 anni E. M., è stato solo sfiorato dalla barra metallica e quindi non ha riportato ferite gravi. È stato trasportato in codice giallo con un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lecce per gli accertamenti del caso.

Continua a leggere

Continua a leggere