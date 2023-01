Il caso di Rosa Bechere, scomparsa a Olbia: indagati per il presunto omicidio una coppia di vicini



La donna, invalida al 100%, è misteriosamente scomparsa dal 26 novembre. Per omicidio sono ora indagati due suoi ex vicini di casa che, stando alle accuse, le avrebbero rubato le carte Bancoposta e Postapay usate per l’accredito dei soldi, tra cui il Reddito di Cittadinanza.

Continua a leggere



La donna, invalida al 100%, è misteriosamente scomparsa dal 26 novembre. Per omicidio sono ora indagati due suoi ex vicini di casa che, stando alle accuse, le avrebbero rubato le carte Bancoposta e Postapay usate per l’accredito dei soldi, tra cui il Reddito di Cittadinanza.

Continua a leggere

Continua a leggere