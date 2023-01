In Italia calano ricoveri Covid, Fiaso: “Prossime 2 settimane cruciali per ricadute aumento dei casi”



Secondo l’ultimo report Fiaso, in calo i ricoveri Covid (-9%) e le terapie intensive (-6,3%) in Italia. Migliore: “Cauto ottimismo. Prossime due settimane determinanti per capire quali potrebbero essere le ricadute sugli ospedali dato dall’aumento dei contagi”.

