In Spagna i produttori di tabacco obbligati a raccogliere i mozziconi di sigaretta



Dal 6 gennaio i produttori di tabacco dovranno farsi carico della pulizia delle strade dai mozziconi. Lo stabilisce una nuova legge approvata in Spagna che prevede che le aziende educhino anche i fumatori a non gettare in strada o all’aperto i filtri usati.

