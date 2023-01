Insalata in busta e spinaci surgelati ritirati dal mercato, allerta del ministero: “Non consumateli”



I due richiami del ministero della Salute per rischio chimico e rischio microbiologico: scatta il ritiro per i “cuori di Iceberg” Despar e per spinaci surgelati ai formaggi Decò.

