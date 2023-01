La storia di Ochek, naufrago sulla Geo Barents: “Torturato in Libia, mangiavamo pasta e sonniferi”



La storia di Ochek, migrante 21enne tra i 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere: “Fino al giorno in cui non ho lasciato la Libia sono stato torturato. Ci colpivano con il fucile o ci bruciavano il petto con metalli ardenti. Ero pronto a morire in mare pur di non essere catturato dalla guardia costiera libica ed essere riportato indietro”.

