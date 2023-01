L’autista di Messina Denaro: “L’ho aiutato gratis per solidarietà contadina, me lo presentò Bonafede”



A Fanpage.it parla Giuseppe Ferro, avvocato difensore di Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro: “Gli era stato presentato dal vero Andrea Bonafede come suo cognato e col nome di Francesco. Non ha ricevuto compensi per aiutarlo, nella cultura contadina è un fatto di solidarietà umana”.

