Le prime parole di Matteo Messina Denaro in carcere: “Precedenti? Finora ero incensurato”



“Fino a stanotte ero incensurato. Poi non so che è successo”, avrebbe risposto Matteo Messina Denaro a chi gli chiedeva i suoi precedenti per la compilazione della scheda anagrafica in carcere. Il boss presto inizierà la chemioterapia in una stanza ad hoc.

