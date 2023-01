Lezioni al gelo all’università di Palermo, studentessa va in ipotermia: “Avevo le labbra nere”



Il nuovo caso dopo la bimba di 10 anni. “Quando sono arrivata in bagno non sentivo più il mio corpo”. È il racconto della corsista finita in ospedale per via del freddo patito nellʼaula dellʼUniversità di Palermo, dove frequenta il corso di formazione per lʼinsegnamento di sostegno.

