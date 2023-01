Lotteria Italia 2022-23, 6 milioni di biglietti venduti: la tradizione tiene malgrado il caro-bollette



La guerra, il flagello del caro bollette e l’onda lunga della crisi per la pandemia. Eppure la lotteria della Befana, che sarà seguita a partire da domani sera in diretta da Fanpage.it, resiste bene in quanto a biglietti venduti.

Continua a leggere



La guerra, il flagello del caro bollette e l’onda lunga della crisi per la pandemia. Eppure la lotteria della Befana, che sarà seguita a partire da domani sera in diretta da Fanpage.it, resiste bene in quanto a biglietti venduti.

Continua a leggere

Continua a leggere